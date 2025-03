Infortunio in atterraggio col parapendio, soccorso con il Pegaso

agenzia

Incidente nel comune di Reggello, a Careggi in codice giallo

REGGELLO (FIRENZE), 08 MAR – Incidente con il parapendio per un 57enne questo pomeriggio attorno alle 15, in località Massanera, nel comune di Reggello (Firenze). A causa di un atterraggio avvenuto in una zona impervia, l’uomo si è infortunato alle gambe. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Figline Valdarno: inviata la squadra di terra, che ha raggiunto la zona insieme al personale sanitario, per proseguire con il mezzo fuoristrada. L’uomo è stato soccorso e imbracato per poi essere trasportato con il Pegaso all’ospedale fiorentino di Careggi, in codice giallo.

