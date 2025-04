Infortunio mortale in cava di marmo a Massa Carrara

agenzia

Vittima 59enne: mezzo che guidava caduto per molti metri

CARRARA (MASSA CARRARA), 28 APR – Un uomo di 59 anni è morto stamani a causa di un incidente sul lavoro in una cava di marmo sulle Apuane, nella zona Fantiscritti in località Miseglia, nel comune di Carrara (Massa Carrara). Da quanto appreso l’uomo era alla guida di un dumper, mezzo pesante usato in cava, che è caduto per molti metri nella fossa Ficola: il 59enne sarebbe rimasto schiacciato sotto il mezzo ed è deceduto. L’incidente è avvenuto nella cava numero 150 intorno alle 8.10. Sul posto intervenuti il Soccorso cave con medici e infermieri del 118, gli operatori della prevenzione, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, vigili del fuoco e forze dell’ordine.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA