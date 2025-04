Infortunio mortale in cava, totale adesione cavatori a sciopero

agenzia

Lavoratori compatti, più a macchia leopardo in aziende a valle

CARRARA (MASSA CARRARA), 29 APR – Adesione totale nelle cave a Carrara (Massa Carrara) allo sciopero di otto ore nel distretto lapideo apuo versiliese proclamato per oggi dai sindacati, dopo l’infortunio mortale ieri in una cava costato la vita al 59enne Paolo Lambruschi. I lavoratori delle cave hanno scioperato compatti, con un’adesione praticamente pari al 100%, fanno sapere i sindacati. Non è la prima volta a Carrara che a seguito di incidenti mortali in cava l’intero gruppo di cavatori delle Apuane decida in blocco di aderire allo sciopero. Secondo i sindacati, buoni anche i dati dello sciopero sul piano, ovvero a valle, dove operano invece le aziende di lavorazione e progettazione delle lastre e dei blocchi di marmo, con adesioni a macchia di leopardo.

