Infortunio sul lavoro, 46enne muore a Firenze

Caduto dalla scala mentre lavorava al muro di uno stabile

FIRENZE, 10 MAG – Infortunio mortale sul lavoro oggi a Firenze. Un uomo di 46 anni, di origine albanese, è deceduto dopo essere caduto da una scala mentre stava eseguendo alcuni lavori al muro di uno stabile, pare ritocchi di imbiancatura, in via Mariotti di Nardo, alla periferia della città. L’uomo, da quanto ricostruito, era su una scala quando sarebbe caduto all’indietro, da un’altezza di tre metri: inutili i soccorsi. Sul posto insieme ai sanitari è intervenuto anche il personale della prevenzione sul lavoro della Asl. La salma è stata trasferita a medicina legale a disposizione della procura. che disporrà anche accertamenti per ricostruire se l’uomo lavorasse come artigiano autonomo o fosse un operaio dipendente di una ditta. Da capire anche se avesse tutte le misure di sicurezza per svolgere il lavoro.

