Ingresso alla Facoltà di Medicina senza test: cosa cambia con la riforma Bernini

Università

La selezione non più all'inizio ma dopo il primo semestre di studi

Stop ai quiz a crocette e al numero chiuso già dal prossimo anno accademico: domani, salvo impedimenti dell’ultimo minuto, verrà approvata in via definitiva, alla Camera, la riforma dell’accesso alla facoltà di Medicina, già passata al vaglio del Senato, che quindi diventerà legge. Serviranno poi, per la concreta applicazione, i decreti attuativi che la ministra dell’Università, Anna Maria Bernini, assicura arriveranno in tempi rapidi. «Gli atenei non si presenteranno più con l’insopportabile dicitura “numero chiuso” ma con le porte aperte. Nei prossimi anni potremo formare almeno 30.000 nuovi medici in più. Insomma, una rivoluzione, un cambiamento radicale», dice orgogliosa la ministra.

La nuova legge prevede che l’immatricolazione al primo anno di Medicina, Odontoiatria e Veterinaria sia libera, senza test di ammissione. Tuttavia, il numero programmato rimane; dunque per poter accedere agli anni successivi, sarà necessario ottenere un punteggio utile in una graduatoria nazionale unica. La grande novità della riforma consiste nello spostamento del momento della selezione: non più all’inizio del percorso accademico, ma alla fine del primo semestre di studi. Solo coloro che avranno superato la selezione, basata su una serie di esami, potranno proseguire con il secondo anno. Chi non riuscirà ad entrare potrà continuare il secondo semestre frequentando un corso scelto tra quelli di area scientifica, senza perdere l’anno. Gli esami sostenuti, se compatibili con il percorso di studi, saranno considerati validi. Molti punti della riforma andranno ovviamente chiariti dai decreti attuativi.