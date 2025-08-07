Inizia salita caldo, domani bollino arancione a Firenze e Rieti

agenzia

Indicano rischio salute per i più fragili. In giallo 11 città

ROMA, 07 AGO – Con l’arrivo di una nuova ondata di calore africano tornano nelle città italiane i primi bollini arancioni, che indicano il rischio salute a causa del caldo per i più fragili. Sono due, Firenze e Rieti, i centri urbani contrassegnati, per la giornata di domani, con questo livello di rischio, cui è superiore solo il bollino rosso (rischio per tutti i cittadini). Se poi ieri tutte e 27 le città monitorate erano contrassegnate in verde (nessun rischio caldo), oggi si contano 4 città in giallo (stato di pre-allerta per una possibile ondata di calore): sono Bolzano, Firenze, Perugia e Rieti. Tornando a domani, oltre ai due bollini arancioni, si contano ben 11 bollini gialli: oltre a Bolzano e Perugia, nell’elenco ci sono Bologna, Brescia, Frosinone, Latina, Milano, Roma, Trieste, Verona e Viterbo. Il Lazio, con 4 bollini gialli e 1 arancione, sempre domani, è rappresentata da tutti e 5 i capoluoghi di provincia.

