Inps chiede di essere parte civile contro Santanchè

Al via a Milano udienza preliminare per truffa aggravata

MILANO, 09 OTT – L’Inps, con l’avvocato Aldo Tagliente, chiede di costituirsi parte civile per gli eventuali danni nell’udienza preliminare, iniziata davanti al gup di Milano Tiziana Gueli, a carico della ministra del Turismo Daniela Santanchè e altri due imputati, tra cui il compagno Dimitri Kunz, e due società nel procedimento per truffa aggravata ai danni dell’ente sul caso Visibilia. Per i pm, Visibilia Editore e Visibilia Concessionaria, società del gruppo fondato dalla senatrice di FdI, hanno chiesto e ottenuto la cassa integrazione in deroga nel periodo della pandemia Covid per 13 dipendenti per 126mila euro, ma questi ultimi in realtà lavoravano.

