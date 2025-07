Inps, cig con temperature oltre 35 gradi, anche percepiti

agenzia

Istituto dà indicazioni alle aziende per chiedere la prestazione

ROMA, 03 LUG – L’Inps dà indicazioni alle aziende per chiedere la cassa integrazione ordinaria a fronte di temperature elevate spiegando che la prestazione si può chiedere sia a fronte dell’ordinanza della pubblica autorità, per cause non imputabili all’impresa e ai lavoratori, sia laddove le temperature medesime risultino superiori a 35 gradi. Tuttavia, “anche il verificarsi di temperature pari o inferiori a 35 °C – spiega l’Inps in un messaggio – può determinare l’accoglimento della domanda di accesso alle prestazioni di integrazione salariale qualora si prenda in considerazione la valutazione della temperatura cosiddetta. “percepita”, che è più elevata di quella reale”. Le indicazioni riguardano sia i datori di lavoro che possono richiedere la cigo sia i datori di lavoro che possono richiede l’assegno di integrazione salariale al Fondo di integrazione salariale (Fis) o ai Fondi di solidarietà bilaterali .

