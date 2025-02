Inquinamento Caffaro, a Brescia 250 milioni di risarcimento

agenzia

Decisione della Cassazione. Sindaca, fondi restino a città

BRESCIA, 27 FEB – Livanova, la multinazionale che ha inglobato Sorin (ex Snia), dovrà risarcire 250 milioni di euro al Comune di Brescia per l’inquinamento della Caffaro, sito di interesse nazionale alle porte della città lombarda. Lo ha deciso la Cassazione. “Una notizia importante che innanzitutto ribadisce un concetto fondamentale, ma non scontato: chi inquina paga – commenta il sindaco di Brescia, Laura Castelletti – chiederò al ministero un Tavolo operativo per valutare, insieme anche a Regione, qual è il modo migliore per garantire questi fondi alla nostra città”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA