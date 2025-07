Insegna pericolante “Generali”, la Procura apre fascicolo per crollo colposo

Milano

L'inchiesta a carico di ignoti

La Procura di Milano ha aperto un fascicolo per crollo colposo sul cedimento di ieri mattina dell’insegna Generali sulla sommità della torre Hadid in zona CityLife. Le pm Francesca Celle e Maura Ripamonti, titolari dell’inchiesta, proseguiranno ora con tutti gli accertamenti del caso. Le indagini, al momento, sono a carico di ignoti. I vigili del fuoco hanno fatto sapere di aver ultimato le operazioni di messa in sicurezza e che la piazza potrebbe tornare agibile già a partire da domani.

