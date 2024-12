Insegue la figlia con mazza da baseball, allontanato da casa

agenzia

La ragazza sottoposta a ripetute violenze fisiche e psicologiche

BOLOGNA, 26 DIC – È accusato di aver maltrattato la figlia maggiorenne aggredendola con calci, schiaffi, prese per il collo e anche con violenza psicologica, body shaming e minacce di morte. L’ultimo episodio di recente, con la ragazza scappata di casa inseguita dal padre che brandiva una mazza da baseball. Sono gli elementi che hanno portato il gip di Bologna, su richiesta del pm che ha coordinato le indagini, a decidere per l’uomo, un cinquantenne italiano, l’allontanamento da casa e il divieto di avvicinamento alla figlia, con strumento elettronico di controllo a distanza. La misura cautelare è stata eseguita dai Carabinieri della tenenza di Medicina (Bologna). Nell’ultimo episodio di violenza, la ragazza ha capito di essere in serio pericolo di vita e ha chiesto aiuto ai carabinieri che hanno informato l’autorità giudiziaria.

