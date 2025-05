Inseguimento con machete a Bolzano, arresti e denunce

agenzia

Interventi della Questura per due risse nel fine settimana

BOLZANO, 26 MAG – E’ di due arresti e una serie di denunce il bilancio di interventi della Questura di Bolzano dopo due risse, di cui una con un giovane armato di machete, avvenute nel fine settimana nelle vie del centro storico. Gli autori delle aggressioni sono cittadini extracomunitari, alcuni di loro ospiti dei centri emergenza freddo della città, apprende l’ANSA. Sui social girano video di una violenta rissa in piazza Domenicani e di un inseguimenti con il machete in via Museo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA