Insulti e sassi in A1 tra tifosi di Atalanta e Juve

agenzia

Schermaglie tra Firenze e Arezzo, nessun ferito

ROMA, 15 MAG – Un paio di episodi hanno visto la contrapposizione – senza feriti – tra tifosi atalantini e juventini in autostrada mentre si dirigevano verso Roma dove questa sera è in programma la finale di Coppa Italia. Il primo si è verificato nell’area di servizio Arno Ovest (Firenze), dove era fermo un pullman di tifosi juventini: è sopraggiunto un bus con a bordo supporter dell’Atalanta e sono partiti insulti senza ulteriore escalation. L’altro episodio nell’area di sosta San Giovanni (Arezzo). Anche in questa occasione si sono incrociati ultras delle due squadre ed oltre agli insulti sono volati sassi e fumogeni. Agenti della digos sono intervenuti: si sono registrati alcuni rallentamenti del traffico, ma in breve è stata ripristinata la calma.

