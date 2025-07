Intascava i soldi delle visite, medico indagato per peculato

agenzia

Nel Modenese, la Guardia di finanza sequestra 360mila euro

MODENA, 11 LUG – Avrebbe effettuato prestazioni specialistiche a favore di pazienti privati senza registrare le visite, facendosi pagare in contanti senza così versarli o comunicare i proventi all’Ente pubblico di appartenenza, in violazione delle convenzioni con lo stesso stipulate. È scattato il sequestro preventivo per oltre 360mila euro nei confronti di un medico modenese accusato di peculato. L’operazione è stata condotta dal Nucleo di polizia economico-finanziaria di Modena che ha accertato come il professionista, professore universitario associato già Direttore dell’unità operativa oculistica ospedaliera dell’Azienda ospedaliera Policlinico Universitaria di Modena, autorizzato all’espletamento di attività libero – professionale intramuraria ambulatoriale presso il proprio studio, effettuasse prestazioni specialistiche senza appunto registrarle; intascando in questo la cifra totale relativa alle visite. Nei giorni scorsi i militari delle fiamme gialle, su delega della Procura modenese hanno eseguito nei confronti del professionista il decreto di sequestro preventivo per equivalente finalizzato alla confisca obbligatoria, emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena. L’uomo è indagato per l’ipotesi di reato di peculato ai danni del Policlinico per un importo complessivo pari a oltre 360.000 euro. Le indagini di polizia giudiziaria sono scaturite dalle risultanze acquisite nel corso di una verifica fiscale avviata nei confronti del professionista che era solito annotare visite e compensi percepiti nelle proprie agende.

