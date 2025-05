Inter e Milan chiedono risarcimenti a ultrà per 900mila euro

agenzia

La richiesta dei legali per i danni anche di immagine

MILANO, 23 MAG – Inter e Milan, nel processo con rito abbreviato agli ultrà delle curve di San Siro, hanno chiesto oggi, attraverso i loro legali, risarcimenti di danni, anche d’immagine, a carico degli imputati per oltre 900mila euro in totale. In particolare, il legale del club rossonero, l’avvocato Enrico de Castiglione, ha chiesto risarcimenti per 458mila euro, con provvisionali immediatamente esecutive da 120mila euro. L’Inter, con gli avvocati Francesco Mucciarelli, Adriano Raffaelli e Caroline Hassoun, hanno chiesto danni per oltre 457mila euro, con provvisionali da 120mila euro.

