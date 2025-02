Intervengono in b&b per fuga di gas e scoprono 180 kg di hashish

agenzia

Droga era in due frigoriferi, un arresto e una denuncia a Milano

MILANO, 15 FEB – Avevano 180 chili di hashish e quattro di marijuana in un appartamento adibito a bed & breakfast. La notte scorsa, a Milano, i carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato un 22enne italiano, pregiudicato e con precedenti, e denunciato una 19enne italiana, incensurata. I carabinieri erano intervenuti in ausilio ai vigili del fuoco per verificare una possibile fuga di gas in un edificio di via Pampuri. La fuga non c’era ma persisteva un forte odore di stupefacente da un appartamento, adibito a b&b, al piano terra del palazzo. Era occupato dai due giovani e all’interno di due frigoriferi, l’ingente quantitativo di droga, materiale per il confezionamento e tre bilancini di precisione. Sempre nell’appartamento i carabinieri hanno trovato una mannaia e un coltello, da 29 e 36 centimetri di lunghezza, intrisi di hashish, utilizzati evidentemente per il taglio e la suddivisione della droga. Il giovane si trova a San Vittore.

