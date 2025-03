Intervento Vv.F su ipotesi Cesio-137 radioattivo in Garfagnana

agenzia

Campionamenti in una fabbrica, domani anche intervento di Arpat

FORNACI DI BARGA (LUCCA), 17 MAR – Vigili del fuoco della Garfagnana con i nuclei Nbcr (Nucleare, batteriologico, chimico radiologico) di Lucca e di Pisa sono intervenuti nel tardo pomeriggio in un’industria di Fornaci di Barga (Lucca), per accertamenti in un deposito dove sarebbe stata segnalata la presenza di Cesio-137, isotopo radioattivo. Lo si apprende dagli stessi vigili del fuoco che, in base a prime informazioni, hanno campionato dei materiali, della sostanze, e domani daranno supporto ai tecnici dell’Arpat, l’agenzia ambientale regionale che a sua volta farà gli accertamenti di sua competenza. I vigili del fuoco sono andati all’industria metallurgica Kme che ha un importante stabilimento a Fornaci di Barga e dove è stata segnalata la presenza di Cesio 137 in un suo deposito. La segnalazione, secondo quanto si apprende, è partita dopo alcuni controlli interni effettuati dal personale della fabbrica sulle polveri di scarto della lavorazione del rame, che vengono poi avviate allo smaltimento. La presenza di Cesio-137 comunque, sempre secondo quanto emerge, è in quantità infinitesimale di radioattività, tuttavia ha fatto scattare la segnalazione e le procedure del caso. Di quanto accaduto è stata informata Arpat.

