Intossicati da botulino a Cagliari, altri due ricoverati

agenzia

C'è anche il padre dell'11enne trasportato al Gemelli di Roma

CAGLIARI, 31 LUG – Sale a sei il numero delle persone ricoverate per intossicazione alimentare da botulino a Cagliari. Si tratta del padre del bambino di 11 anni trasportato d’urgenza al Gemelli di Roma in gravissime condizioni, e di un altro adulto. I cinque intossicati sono attualmente tre all’ospedale Brotzu di Cagliari e due al Policlinico Casula di Monserrato. Tutti avrebbero mangiato nello stesso chiosco di street food durante la Fiesta Latina che si è tenuta a Monserrato (Cagliari) dal 22 al 25 luglio. Essendo il periodo di incubazione del botulino di 5/7 giorni non dovrebbero registrarsi ulteriori casi. “I casi di intossicazione – precisa il Comune di Monserrato in una nota – riguardano esclusivamente i soggetti che hanno consumato alcuni cibi evidentemente contaminati, mentre altri soggetti che hanno ugualmente consumato i predetti cibi non hanno riscontrato alcun sintomo. Questo a significare che la contaminazione è stata estremamente circoscritta e limitata ai casi conosciuti. In ogni caso il Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione ha prontamente allertato tutti i soggetti interessati, così da circoscrivere l’evento”.

