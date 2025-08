Intossicati da botulino, altri due casi a Cagliari

agenzia

Ricoverato in neurologia all'ospedale Brotzu

CAGLIARI, 01 AGO – Altre due persone sono state ricoverate all’ospedale Brotzu di Cagliari per intossicazione alimentare. Anche per loro si sospetta che possa trattarsi di botulino. Salgono così a sei le presone ricoverate in ospedale a seguito di un’intossicazione da cibo avvenuta, a quanto pare, durante una festa a Monserrato, nella Città Metropolitana di Cagliari. Le altre quattro persone, tra le quali un bambino di 11 anni e una ragazzina di 14, sono stati trasportati in gravi condizioni negli ospedali Brotzu di Cagliari e Policlinico Casula di Monserrato il bimbo di 11, il più grave, è stato poi trasferito all’ospedale Gemelli di Roma. I carabinieri del Nas si sono recati nei due ospedali cagliaritani per cercare di capire cosa abbiano mangiato e in che luogo e dalle prime ricostruzioni è emerso il comune denominatore della festa a Monserrato. Da quanto si apprende, sotto i riflettori degli specialisti dell’Arma sarebbe finito del cibo etnico e in particolare del condimento proveniente da alcune confezioni per la preparazione di particolari pietanze speziate.

