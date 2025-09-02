Intossicati dopo aver mangiato tonno, stop attività bar Cagliari

agenzia

Trovata area stoccaggio non dichiarata, sequestrato pesce

CAGLIARI, 02 SET – I carabinieri del Nas in attesa del risultato degli accertamenti hanno sospeso l’attività di somministrazione di alimenti del bar-ristorante in cui ieri sono rimaste intossicate 13 persone dopo aver ingerito pasti preparati con tonno. Tutti hanno manifestato sintomi riconducibili alla cosiddetta “sindrome sgombroide”, cioè intossicazione da istamina legata alla cattiva conservazione del pesce. I militari dell’Arma insieme al personale della Asl hanno ispezionato il locale scoprendo che era stata realizzata un’area di stoccaggio degli alimenti non notificata alle autorità competenti. Sequestrate quattro razioni di polpo, destinate ad analisi di laboratorio, e disposta l’immediata sospensione precauzionale dell’attività. I carabinieri hanno ricostruito anche tutta la filiera distribuzione del pesce acquistato dal bar-ristorante risalendo a un centro di approvvigionamento situato nella zona industriale di Macchiareddu dove sono stati sequestrati 36 chili di prodotti ittici. “Le indagini proseguono – spiegano i militari – al fine di chiarire in maniera compiuta la dinamica degli eventi e verificare l’intera catena di approvvigionamento e conservazione degli alimenti”. Alcuni dei 13 intossicati sono rimasti sotto osservazione, ma le loro condizioni non sono gravi, altri sono stati dimessi e sono tornati a casa.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA