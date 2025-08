Intossicazione botulino, dimessi tre dei 5 ricoverati a Cagliari

agenzia

Al Brotzu rimangono in due, migliora la 14enne al Policlinico

CAGLIARI, 04 AGO – Sono state dimesse tre delle quattro persone ricoverate nel reparto di Neurologia dell’ospedale Brotzu di Cagliari per un’intossicazione alimentare probabilmente riconducibile al botulino, per aver mangiato dei panini con la salsa guacamole durante la Fiesta Latina che si è tenuta dal 22 al 25 luglio a Monserrato, nella Città metropolitana di Cagliari. Al Brotzu sono ancora ricoverati una 38enne, nel reparto di Rianimazione, e un uomo di mezza età nel reparto di Neurologia: le loro condizioni sono stazionarie. Al Policlinico di Monserrato, invece, nel reparto di Rianimazione rimangono ricoverate la 14enne, che adesso respira autonomamente, e la donna di 62 anni che invece è ancora aiutata con i respiratori. Infine al Policlinico Gemelli di Roma c’è ancora il bambino di 11 anni, che era stato trasportato d’urgenza il 31 luglio scorso. Esclusa l’ipotesi che gli altri tre casi arrivati nei giorni successivi sia al Policlinico che al Brotzu siano accumunabili a quelli entrati in pronto soccorso dopo la Fiesta Latina. La Procura di Cagliari ha aperto un’inchiesta sul caso, iscrivendo il nome dell’organizzatore della Fiesta Latina nel registro degli indagati, anche se ancora – come conferma all’ANSA l’avvocato Maurizio Mereu che lo rappresenta – non è arrivata la notifica. Come non sono ancora arrivate informazioni che confermino che si sia tratto effettivamente di intossicazione da botulino. Da quanto si apprende mercoledì all’Istituto superiore di Sanità saranno eseguite le analisi sui campioni prelevati dalle confezioni di salsa guacamole sequestrate dai carabinieri del Nas.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA