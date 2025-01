Intossicazione da monossido, dopo un mese seconda vittima

agenzia

Friuli, madre morì subito, ieri morto il padre; salva la figlia

TRIESTE, 29 GEN – E’ morto Maurizio Chisciotti, di 73 anni, l’uomo rimasto gravemente intossicato da monossido di carbonio a causa di una fuga di gas verificatasi nella casa di vacanza a Forni di Sopra (Udine) dove l’uomo si trovava insieme con la moglie, Patrizia Pontani, e la figlia, Laura, di 28 anni, anche lei rimasta gravemente intossicata. Lo riporta il sito del quotidiano friulano Messaggero Veneto. Chisciotti è la seconda vittima di quell’ incidente perché la moglie, di 66 anni, era morta subito dopo aver inalato il monossido, la notte tra il 25 e il 26 dicembre scorsi. Da allora l’uomo era sempre rimasto ricoverato in condizioni gravi. La famiglia risiedeva a Pordenone ma si era trasferita nella casetta di vacanza per la parentesi natalizia. La giovane, invece, è rientrata qualche giorno fa in Toscana, dove vive con il compagno. Di recente il padre era stato trasferito dall’ospedale di Cattinara di Trieste a quello di Pordenone. L’incidente fu causato, come fu accertato, da un malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento. Quella notte la giovane aveva avuto un malore e aveva capito che forse era in atto una perdita di gas, aveva allora avvertito il fidanzato, in Toscana, che aveva lanciato l’allarme. I lavori nello stabile della casa erano finiti pochi mesi prima, dopo un lungo iter burocratico.

