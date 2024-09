Intrappolato nell’auto, lo salva un giovane di passaggio

agenzia

Episodio la scorsa notte a Rosà, intervento dei vigili del fuoco

VICENZA, 21 SET – Un uomo intrappolato nella propria automobile, finita rovesciata in un fossato, è stato tratto in salvo da un giovane di passaggio, la notte scorsa poco prima dell’una, a Rosà (Vicenza). Il ragazzo soccorritore, sentito il “botto” è corso sul posto entrando nel canale, nonostante l’acqua fredda e la corrente, riuscendo a fatica ad aprire la portiera e a portare fuori il conducente, risalendo poi fino al piano campagna, dove i due sono stati aiutati da altre persone accorse sul posto. I vigili del fuoco arrivati da Bassano e Vicenza con i sommozzatori, hanno recuperato la vettura, una Lancia Y, mentre il ferito è stato trasferito in ospedale dal Suem. I carabinieri hanno eseguito il rilievo del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.

