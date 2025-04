Invasione di meduse sulla spiaggia del Poetto a Cagliari

agenzia

Prime giornate calde e litorale affollato da turisti e residenti

CAGLIARI, 26 APR – Spiaggia del Poetto, a Cagliari, affollata questa mattina da tanti turisti e residenti, per un primo assaggio d’estate. Ma la sorpresa, per chi voleva approfittare della bella giornata di sole per fare il primo bagno dell’anno, è stata l’invasione di meduse in acqua e nell’arenile. In tanti con il cellulare hanno immortalato l’evento e rinunciato a immergersi per il timore di venire a contatto con l’animale urticante. E primi ombrelloni sulla spiaggia. La stagione balneare non è ancora ufficialmente cominciata, con gli stabilimenti ancora non in servizio, e allora in tanti si sono portati da casa l’ombrellone per ripararsi dai primi caldi raggi di sole

