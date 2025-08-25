Investe e uccide ciclista nel Bresciano, positivo al narcotest

agenzia

L'automobilista di 20 anni denunciato per omicidio stradale

BRESCIA, 25 AGO – È risultato positivo al narcotest l’automobilista di 20 anni che ieri sera a Roccafranca, in provincia di Brescia, ha tamponato un ciclista che è stato scaraventato in un campo, dove poco dopo è morto. La vittima è un operaio 30enne di origini straniere. L’automobilista, residente nella zona, dopo l’impatto è finito con la macchina in un terreno agricolo. Al momento, dopo l’esito positivo del narcotest, è stato denunciato per omicidio stradale.

