Investe e uccide rider a Milano, preso il pirata della strada

agenzia

Denunciato per omicidio stradale e omissione di soccorso

MILANO, 10 GIU – È stato trovato e denunciato per ora a piede libero per omicidio stradale e omissione di soccorso dagli agenti della Polizia locale il conducente della Fiat Punto che ieri notte ha investito in via Camaldoli, senza fermarsi a prestare soccorso un rider, poi morto in ospedale. Si tratta di un 22enne italiano, L.C., che è stato individuato nei pressi della stazione di Rogoredo dopo un’attività di indagine del Reparto Radiomobile della Polizia Locale. L’auto, trovato a poca distanza dall’incidente e abbandonata per la rottura del radiatore, era di proprietà di un amico, a cui era stata sottratta poco prima dello scontro. Il proprietario della macchina ha collaborato con la Polizia Locale per rintracciare il responsabile.

