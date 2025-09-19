Investe volontariamente 2 persone, arresto per tentato omicidio

agenzia

I fatti lo scorso giugno a Mercato Saraceno nel Cesenate

BOLOGNA, 19 SET – Un uomo di 56 anni è stato arrestato dai Carbinieri di Borello con l’accusa di tentato omicidio aggravato per aver cercato di investire un giovane con cui aveva avuto screzi, colpendo invece un anziano che si trovava con lui. I fatti risalgono al giugno scorso lungo una strada di Mercato Saraceno, nel Cesenate. L’uomo, alla guida di un autocarro, ha tentato di investire a forte velocità il giovane con cui aveva avuto precedenti dissidi e minacce. La vittima designata è riuscita a salvarsi salendo sul cofano dell’auto che stava riparando a bordo strada, ma l’autocarro ha investito in pieno un anziano che si trovava di spalle e stava aiutando nei lavori di manutenzione. L’anziano ha riportato diverse fratture agli arti inferiori ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Cesena con una prognosi iniziale di oltre 40 giorni. Il giovane ha avuto invece solo escoriazioni e pochi giorni di prognosi. L’intera scena è stata ripresa casualmente dal telefono del giovane, che aveva posizionato il dispositivo su un piedistallo per documentare i lavori di manutenzione e condividere il video sui social. Le immagini hanno permesso ai Carabinieri di ricostruire la dinamica e identificare l’aggressore. Il Giudice per le Indagini Preliminari di Forlì ha disposto la custodia cautelare in carcere considerando la gravità dei fatti e l’elevato rischio di reiterazione. L’uomo, arrestato questa mattina, è stato condotto nel carcere di Forlì e dovrà rispondere di tentato omicidio aggravato dall’aver colto di sorpresa le vittime in una posizione di svantaggio, a bordo strada e con un muro di cinta alle spalle con ridotte possibilità di fuga e difesa.

