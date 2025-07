Investì e uccise 35enne a Roma, fermato pirata strada

agenzia

E' un 21enne, bloccato dalla Polizia locale dopo tentata fuga

ROMA, 22 LUG – È stato rintracciato dalla polizia locale il conducente dell’auto che nella notte del 25 giugno ha investito e ucciso il 35enne Valerio Sibilia su viale Kant a Roma per poi abbandonare l’auto sul posto, dandosi alla fuga e lasciando a terra la vittima: è un 21enne. Gli agenti del VII Gruppo Tuscolano, intervenuti sul luogo dell’incidente per i rilievi, hanno subito avviato i primi accertamenti per ricostruire la dinamica dei fatti, raccogliendo le testimonianze e ogni elemento utile all’indagine, con accertamenti sullo stato dei luoghi. Gli agenti sono risaliti all’identità dell’automobilista, la cui residenza è stata individuata nel campo nomadi di via di Salone. Avviata un’attività di osservazione, dopo giorni di monitoraggio e sopralluoghi, stamattina gli agenti lo hanno individuato e, nonostante un tentativo di fuga, è stato bloccato. Nei confronti del ragazzo è stato disposto dall’autorità giudiziaria la misura del fermo di indiziato di delitto.

