Investì e uccise il vicino di casa, condannato a 12 anni

agenzia

L'incidente a Porto Cervo un anno fa, pm aveva chiesto 16 anni

TEMPIO PAUSANIA, 15 LUG – Dodici anni di reclusione: è la condanna inflitta dal tribunale di Tempio Pausania – come riporta L’Unione Sarda.it – a Mario Masala, il 40enne di Sassari accusato dell’omicidio volontario di Tonino Pirastru, il pensionato di 76 anni travolto e ucciso a Porto Cervo da un furgone guidato dall’imputato il 3 luglio 2024. Il pubblico ministero, nella requisitoria del 3 luglio scorso, aveva chiesto 16 anni di carcere per Masala. La sentenza, al termine del procedimento con rito abbreviato per omicidio volontario, è stata emessa dal gip Alessandro Cossu. Masala, difeso dagli avvocati Nicola Satta e Giancarlo Frongia, nell’ultima udienza aveva ribadito in aula la sua versione di sempre: di aver aver dovuto sterzare bruscamente per evitare di travolgere un animale che stava attraversando la strada nei pressi dell’abitazione di Pirastru. Ma i rilievi effettuati sul posto dagli agenti della polizia stradale di Olbia e dai vigili del fuoco, intervenuti per estrarre il corpo di Pirastu rimasto incastrato sotto al furgone, hanno da subito accertato tutta un’altra dinamica. Per la Procura, l’imputato ha travolto e ucciso il pensionato volontariamente per rivalità di vicinato. I due alcune ore prima dell’incidente avrebbero avuto una lite furibonda.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA