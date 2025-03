Investigatori valutano posizione marito donna morta Spoleto

agenzia

L'uomo è stato portato in commissariato

PERUGIA, 26 MAR – E’ stato portato al commissariato di Spoleto il marito della donna trovata morta in un’abitazione del centro della città. La sua posizione è ora al vaglio degli investigatori e a suo carico non risultano provvedimenti. L’appartamento dove è stato individuato il cadavere si trova in corso Garibaldi, a ridosso del centro storico spoletino. Non sono ancora chiare le cause della morte della donna. Sono infatti in corso i rilievi del medico legale. Le indagini sono condotte dalla polizia e sul posto è intervenuta anche la squadra mobile della questura. Il marito della donna è stato trovato nei pressi del ponte delle Torri di Spoleto dove minacciava di gettarsi nel vuoto. “Ho ucciso mia moglie” ha detto a chi lo ha avvicinato.

