Investimento mortale a Imperia, ferrovia interrotta

agenzia

I passeggeri hanno raggiunto la stazione a piedi

IMPERIA, 01 MAG – Un uomo è morto travolto da un treno vicino alla stazione di Imperia. Non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto. La linea ferroviaria è al momento interrotta in entrambi i sensi di marcia. Oltre al medico legale, sul posto sono presenti i vigili del fuoco, che hanno provveduto a far scendere dal treno circa duecento passeggeri che hanno raggiunto la stazione lungo un camminamento al fianco dei binari. Accertamenti sono in corso da parte della polizia.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA