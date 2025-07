Investita a Porto Cervo, autista indagata per omicidio stradale

agenzia

Alla guida del suv c'era una turista tedesca di 40 anni

PORTO CERVO, 09 LUG – I filmati delle numerose telecamere di videosorveglianza installate nei pressi di via Aga Khan, a Porto Cervo, che hanno immortalato gli ultimi istanti di vita di Gaia Costa, la 24enne di Tempio Pausania investita e uccisa ieri da un Suv guidato da una turista tedesca di 40 anni in vacanza in Costa Smeralda, sono ora al vaglio degli inquirenti che li hanno acquisiti. Gli investigatori stanno anche sentendo i testimoni dell’accaduto e il Suv, un Bmw di grossa cilindrata, è stato posto sotto sequestro. La donna è ora indagata per omicidio stradale dalla Procura di Tempio Pausania. L’incidente è avvenuto poco dopo le 13.30, quando la 24enne, figlia di Alfredo Costa, noto sindacalista della Cisl in Gallura, stava andando al lavoro e per farlo ha attraversato la strada sulle strisce pedonali in via Aga Khan, ex via Porto Vecchio. Mentre si trovava nella carreggiata il Suv l’ha travolta. L’impatto improvviso con l’auto è stato devastante: la ragazza ha battuto la testa per terra. Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 e per oltre venti minuti il personale medico ha cercato di rianimare la giovane. La turista che si trovava al volante è stata sottoposta ai test dell’alcol e tossicologici, risultando negativa.

