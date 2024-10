Investita e uccisa a Napoli, aveva accompagnato figli a scuola

agenzia

Dall'inizio dell'anno 21 vittime di incidenti stradali in città

NAPOLI, 01 OTT – Una donna è stata investita e uccisa da un’auto questa mattina a Napoli, in via Brin, strada di accesso al centro della città. Secondo le prime notizie, aveva appena accompagnato i figli a scuola quando è stata travolta da una Panda in arrivo. Sul posto le ambulanze ma purtroppo per lei non c’è stato nulla da fare. Gli uomini della Polizia locale stanno effettuando i rilievi. Sabato scorso un uomo di 74 anni era morto dopo essere stato investito da un’auto guidata da un 31enne in via Cinthia, nel quartiere di Fuorigrotta a Napoli. Questo di oggi è il 21esimo incidente mortale del 2024 a Napoli.

