Investita e uccisa a P.Cervo, al volante moglie ad Lufthansa

agenzia

La donna già rientrata in Germania,accusata di omicidio stradale

PORTO CERVO, 10 LUG – E’ già rientrata in Germania Vivian Spohr, la turista tedesca di 51 anni accusata di avere investito e ucciso sulle strisce pedonali a Porto Cervo una ragazza di 24 anni, Gaia Costa, di Tempio Pausania. La donna d’affari molto nota in Germania è – come riportano alcune testate on line – la moglie dell’amministratore delegato di Lufthansa Carsten Spohr, il manager tedesco di 58 anni alla guida della compagnia aerea dal 2014. La turista tedesca, martedì scorso, era alla guida di un Suv in compagnia della figlia quando ha investito la giovane di Tempio Pausania nel centro di Porto Cervo, in Costa Smeralda. Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 e i medici per circa 20 minuti hanno cercato di rianimare la ragazza, che però non ce l’ha fatta: troppo grave il trauma subito alla testa. Vivian Spohr è stata sottoposta all’alcoltest che ha dato esito negativo. L’auto è stata posta sotto sequestro, le indagini sono ancora in corso con l’acquisizione dei filmati delle telecamere di sorveglianza.

