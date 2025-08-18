Investita in bicicletta da un camion, muore donna di 72 anni

agenzia

Nella Bergamasca, autista portato in ospedale sotto choc

BERGAMO, 18 AGO – Una donna di 72 anni è morta questa mattina, attorno alle 10,45, investita da un camion a Martinengo, nella Bassa bergamasca. La settantaduenne era in sella a una bicicletta, quando è stata urtata dal mezzo pesante all’altezza di un incrocio tra la statale Soncinese che attraversa l’abitato e via Pinetti. Le condizioni della donna sono parse subito molto serie: immediati i soccorsi del 118 intervenuto con ambulanza, automedica ed elisoccorso, oltre ai vigili del fuoco e alla polizia locale che si sta occupando dei rilievi. Sul posto è arrivato anche il sindaco di Martinengo, Pasquale Busetti. L’autista del mezzo pesante è stato portato in stato di choc all’ospedale di Romano.

