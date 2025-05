Investita sulle strisce nel Torinese, grave ragazza 15enne

agenzia

Travolta da un'auto a Montaldo Dora. Operata, ha trauma cranico

TORINO, 02 MAG – Una ragazza di 15 anni è stata investita da un’auto ieri pomeriggio a Montaldo Dora (Torino) ed è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Cto di Torino. L’incidente è avvenuto sulla statale 26, in una zona centrale del paese. Secondo le prime ricostruzioni, la giovane stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è stata travolta. Le sue condizioni sono apparse subito gravi. È stata elitrasportata al Cto e sottoposta a un intervento chirurgico alla testa. L’operazione è riuscita, ma la paziente è in prognosi riservata, ricoverata in rianimazione con un grave trauma cranico. Sulla dinamica indagano i carabinieri. L’auto, guidata da un uomo di 56 anni, è stata posta sotto sequestro.

