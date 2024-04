Investito da auto mentre era in bici, grave personal trainer

agenzia

Iacorossi ha tra i suoi clienti anche la premier Meloni

ROMA, 31 MAR – E’ stato ricoverato in ospedale, a Roma, Fabrizio Iacorossi, personal trainer anche della premier Giorgia Meloni, dopo essere stato investito da una auto sulla via Litoranea tra Roma e Pomezia mentre era a bordo di una bicicletta. L’incidente è avvenuto ieri intorno alle 12.30 e il 44enne è stato trasportato in codice rosso in eliambulanza al San Camillo dove si trova in prognosi riservata. Sul posto sono intervenute pattuglie della Polizia Locale e i carabinieri. L’uomo che conduceva l’auto, risultato negativo all’alcol test, si è fermato immediatamente per soccorrere Iacorossi. Sono state avviate indagini per accertare la dinamica.

