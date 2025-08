Investito da auto pirata ad Imola, ciclista in pericolo di vita

agenzia

Un uomo di 43 anni è ricoverato al Maggiore di Bologna

BOLOGNA, 04 AGO – Un ciclista di 43 anni è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Maggiore di Bologna dopo essere stato travolto sabato sera da un’auto che si è data alla fuga. Lo riportano il Resto del Carlino e il Corriere di Romagna. L’incidente è avvenuto verso le 23.30 all’incrocio tra via D’Acquisto e via D’Agostino a Imola. Secondo la ricostruzione, l’uomo è stato investito violentemente da una Fiat Punto blu, il cui conducente è scappato senza prestare soccorso. Il ferito è stato trasportato in elisoccorso in codice rosso. La Polizia locale sta indagando per identificare il pirata della strada, raccogliendo elementi grazie alla testimonianza di una persona presente e alle telecamere di videosorveglianza della zona. Gli agenti lanciano un appello al responsabile perché si costituisca spontaneamente:se non si dovesse presentare rischierebbe di essere accusato per omissione di soccorso fino a dodici anni di reclusione. I vigili urbani del Nuovo circondario imolese invitano tutti quelli che possono avere informazioni utili a contattarli.

