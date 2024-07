Investito da minicar, ciclista muore dopo due giorni di agonia

agenzia

L'incidente all'altezza di una rotonda a Udine

UDINE, 16 LUG – Un uomo, Rosario Sabbadini, di 66 anni, di Udine, è morto per le gravissime ferite riportate in un incidente stradale accaduto sabato mattina mentre si trovava in sella alla propria bicicletta. L’uomo era stato travolto all’altezza di una rotonda da una minicar, guidata da un anziano, di 76 anni, ed era stato trascinato per molti metri. L’automobilista non si era accorto che il cislista era rimasto agganciato alla vettura. Nell’impatto, l’uomo aveva riportato un violento trauma cranico: dopo essere stato soccorso dal personale sanitario inviato dalla centrale Sores Fvg, era stato ricoverato in Terapia intensiva, dov’è spirato dopo due giorni di agonia.

