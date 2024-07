Investito da pallet, operaio in fin di vita nel Napoletano

agenzia

Ha anche battuto la testa, indagini dei Carabinieri

NAPOLI, 05 LUG – Un operaio di 57 anni, regolarmente assunto, secondo la ricostruzione fornita dai Carabinieri, è stato accidentalmente investito da un pallet di materiale all’interno dei locali di un’azienda di smaltimento e recupero di materiale elettrico in via Palazziello a Volla ed ha poi battuto la testa. Sul posto sono intervenuti i militari della locale stazione. L’incidente durante alcune operazioni di scarico. L’uomo è stato portato al pronto soccorso dell’Ospedale del Mare ed è tuttora ricoverato in prognosi riservata, in pericolo di vita. Indagini in corso per chiarire dinamica dell’incidente.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA