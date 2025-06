Investito da un treno nel Tarantino, muore un 25enne

agenzia

A Massafra, indagano i carabinieri

MASSAFRA, 24 GIU – Un 25enne è morto questa mattina a Massafra, in provincia di Taranto, dopo essere stato investito da un treno. Non è ancora chiaro se l’uomo, uno straniero, sia vittima di un incidente oppure se si tratti di un gesto volontario. Il 25enne è stato portato dal personale del 118 all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto con ferite gravissime agli arti inferiori. E nonostante i tentativi di rianimazione è deceduto poco dopo il ricovero, a causa di uno choc emorragico. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto. Dai primi rilievi il corpo non presentava altre lesioni oltre a quelle compatibili con l’investimento.

