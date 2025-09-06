Investito sulle strisce da un’auto a Milano, morto 25enne

agenzia

Alla guida un poliziotto coetaneo della vittima

MILANO, 06 SET – E’ morto un 25enne investito da un’auto, questa mattina, sulle strisce pedonali a un incrocio a Milano. L’incidente è accaduto in via Adelchi, nella zona est di Milano, alle 5.40. L’automobilista, anche lui di 25 anni, appartenente alla Polizia di Stato, si era fermato a prestare soccorso ed è ora sottoposto agli accertamenti di legge.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA