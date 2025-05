Invita ragazzi a spegnere fumogeno, 22enne accoltellato a gamba

agenzia

A Napoli dipendente autorimessa aveva segnalato pericolo

NAPOLI, 19 MAG – Si è avvicinato ad una decina di giovani che avevano acceso un fumogeno invitandoli ad allontanarsi perchè pericoloso. Ma uno del gruppo ha reagito a quell’invito e lo ha accoltellato alla gamba destra. E’ avvenuto ieri sera, intorno alle 23 a Napoli: il ferito è un ragazzo di 22 anni, dipendente di un’autorimessa. L’aggressione è avvenuta in via Edgardo Cortese 40 nel quartiere Arenella. La vittima è stata trasferita all’ospedale Cardarelli ed è stata dimessa con una prognosi di 10 giorni. Indagini in corso da parte dei carabinieri della compagnia Vomero che stanno acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza.

