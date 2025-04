Ipotermia dopo tuffo in canale per salvare il cane nel biellese

agenzia

Un uomo salvato dal soccorso alpino a Salussola, nel Biellese

BIELLA, 17 APR – Un uomo è in ipotermia dopo essere finito nel canale in piena. È successo a Salussola (Biella), dove il suo cane era finito nell’acqua e per questo si era gettato per metterlo in salvo. Completamente fradicio e stanco, non è riuscito a rientrare a casa fermandosi nel bosco, e qui è stato notato da un pastore, che ha dato l’allarme. L’uomo è stato raggiunto dal soccorso alpino e dall’ambulanza del 118 e portato in ospedale a Ponderano. Si trovava in stato di ipotermia.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA