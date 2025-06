Iran: Parolin, la Santa Sede è per disarmo nucleare pacifico

agenzia

"Da condurre attraverso il dialogo e i negoziati"

CITTÀ DEL VATICANO, 17 GIU – “Noi speriamo e lavoriamo come Santa Sede per il disarmo nucleare, abbiamo proposto, ed anzi è già stato anche concluso, questo accordo sull’immoralità del possesso delle armi nucleari e non solo dell’uso, però evidentemente anche il disarmo nucleare deve essere condotto in maniera pacifica attraverso il dialogo e attraverso i negoziati”. Lo ha detto il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin, commentando il nuovo fronte di guerra di Israele con l’Iran.

