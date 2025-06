Iren, i blackout a Torino a causa delle alte temperature

agenzia

"E' tornata la normalità, Ireti si scusa per i disagi"

TORINO, 16 GIU – “A partire dalla nottata di sabato, si sono verificati diversi guasti sulla rete elettrica in media tensione della città. I guasti sono principalmente riconducibili alle alte temperature di queste ore, che hanno surriscaldato eccessivamente i giunti della rete elettrica, non permettendo di far fronte con efficienza al notevole impatto degli impianti di condizionamento”. È quanto riferisce l’Iren, dopo che varie zone di Torino sono rimaste senza energia elettrica tra la notte di sabato e la giornata di ieri. “Il progressivo ritorno alla normalità – viene spiegato – è iniziato dalla serata di ieri e verso le 10 di stamattina non risultano utenze fuori servizio”. “Per far fronte all’emergenza, come previsto dal Piano Estate, sono state rafforzate – riferisce l’Iren – le squadre tecniche di Ireti per le riparazioni, incluse quelle dei fornitori, ed è stato rafforzato anche il presidio nella sala telecontrollo. Sono stati inoltre previsti gruppi elettrogeni di supporto per la manifestazione in corso ieri sera in piazza San Carlo”. Il distributore “Ireti, ad ogni modo, si scusa per i disagi occorsi in queste ore”. “Parallelamente – viene precisato – proseguono gli investimenti messi in campo per rafforzare la rete: anche per l’anno 2025 si è confermato il potenziamento delle attività di rinnovo e di realizzazione di nuovi impianti primari. Sono in fase conclusiva le attività per la realizzazione della nuova stazione Michelin (zona nord) con ultimazione entro la fine dell’anno. Proseguono le attività per la stazione Bramante, con ultimazione prevista entro il 2026. Le attività di rinnovo rete e cabine secondarie sono state ulteriormente rafforzate con il supporto dei contributi Pnrr: sono già stati investiti 23 milioni di euro dei 44 allocati dalla misura”.

