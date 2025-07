Ischia, quattro tartarughe curate tornano in libertà in mare

agenzia

Salvate in zone diverse, due avevano ingerito plastica

ISCHIA, 03 LUG – Quattro tartarughe ferite o ammalate sono state rimesse stamane in libertà a Sant’Angelo, il caratteristico borgo ischitano. Gli animali sono stati recuperati negli anni scorsi e curati presso il Turtle Point di Portici e la loro liberazione in acque libere è stata organizzata in collaborazione con l’Area Marina Protetta “Regno di Nettuno”, la Stazione Zoologica Anton Dohrn e la Guardia Costiera di Ischia. A metà mattinata i quattro esemplari di “caretta caretta” sono stati rilasciati nel tratto di mare tra l’isolotto di Sant’Angelo e la baia della Pelara, alla presenza del sindaco del comune di Serrara Fontana Irene Iacono, del comandante della Guardia Costiera ischitana Antonio Magi e di Antonino Miccio, direttore dell’area marina protetta di Ischia e Procida. Alle quattro tartarughe al Turtle Point sono stati attribuiti nomi come Guendalina, esemplare ritrovato alla deriva nel golfo di Napoli, che era stata segnalato da diportisti che avevano notato il suo stato di disorientamento e l’incapacità di immergersi. Trasportata al Turtle Point di Portici è stata curata per un blocco intestinale causato dall’ingestione di plastica e dopo terapie di supporto, è guarita del tutto. Celestina invece, recuperata pochi giorni fa al largo di Ischia, durante la degenza ha espulso materiale plastico ingerito e ha ricevuto cure specifiche per favorirne la guarigione. La tartaruga ribattezzata Pollara era stata vittima di una collisione con un’imbarcazione ed aveva subito danni al carapace e alla colonna vertebrale, con conseguenti problemi motori. Dopo anni di riabilitazione la sua capacità natatoria è migliorata e ha potuto finalmente tornare in mare. L’esemplare maschio Federico infine, recuperato a Casalvelino nel 2023, presentava una ferita profonda al carapace, probabilmente provocata da un’elica; l’animale è sopravvissuto a un trauma polmonare ed è stato sottoposto a un lungo percorso riabilitativo che ha compreso anche esercizi mirati in vasca.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA