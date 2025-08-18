Ispettore di Polizia ucciso, preso il presunto assassino

agenzia

E' il figlio ventunenne della compagna

NAPOLI, 18 AGO – E’ stato rintracciato il ventunenne accusato di aver ucciso in serata, a Melito di Napoli, l’ispettore di Polizia Ciro Luongo, in servizio presso il Commissariato di Giugliano in Campania: il giovane, che è il figlio della compagna del poliziotto, si era dato alla fuga subito dopo il delitto. Non è chiaro se sia stato già formalmente sottoposto a fermo, o se la sua posizione sia ancora al vaglio degli inquirenti della procura di Napoli nord, che coordinano le indagini.

