Ispezioni pilotate, arrestato ex rettore Ateneo Catanzaro

agenzia

Operazione della Guardia di finanza coordinata dalla Procura

CATANZARO, 15 GEN – L’ex rettore dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, Giovambattista De Sarro, è una delle persone arrestate stamani dalla Guardia di finanza nell’ambito dell’operazione coordinata dalla Procura che ha riguardato l’Ateneo e l’Azienda sanitaria provinciale. Undici gli arresti domiciliari eseguiti per accuse che vanno dall’associazione per delinquere alla corruzione, al falso alla truffa aggravata ai danni dello Stato e al maltrattamento e uccisione di animali. Al centro delle indagini una serie di verifiche “pilotate” da parte di veterinari dell’Asp nei laboratori dell’università catanzarese dove viene svolta ricerca sugli animali, per evitare di segnalare le criticità presenti che avrebbe comportato la revoca dei finanziamenti statali.

