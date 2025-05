Istallate a Cesena sirene allerta alluvione

agenzia

Venerdì 16 maggio il primo test a due anni da esondazioni 2023

CESENA, 12 MAG – Venerdì 16 maggio, alle 15:45, verrà effettuato a Cesena il primo test ufficiale delle sirene di allerta, recentemente installate in città per segnalare l’eventuale pericolo di esondazione delle acque del fiume Savio. Le apparecchiature sono state posizionate in due punti strategici: al ponte Vecchio, in corrispondenza dell’omonima rotatoria; in via Machiavelli, all’altezza del ponticello in legno che collega l’area del Campus universitario all’Ippodromo. Il test si articolerà in tre momenti distinti: un primo segnale acustico della durata di un minuto; un momento di silenzio e di commemorazione, in ricordo degli eventi alluvionali del 16 e 17 maggio 2023; un secondo segnale, di cessato allarme, che indicherà la conclusione della simulazione. Il test, viene precisato, ha finalità esclusivamente sperimentale e non comporterà alcuna azione o misura da parte dei cittadini. “A due anni dagli eventi che hanno profondamente segnato il nostro territorio – commenta il sindaco, Enzo Lattuca – abbiamo avviato, in collaborazione con la Protezione civile, un percorso di rafforzamento dei sistemi di prevenzione e risposta alle emergenze. Le nuove sirene fanno parte di un piano più ampio, che prevede oltre all’utilizzo di avvisatori acustici, anche apparecchiature ottiche, pannelli informativi a messaggio variabile e strumenti tecnologici di supporto al Centro operativo comunale”. Le due sirene oggi attive rappresentano una fase sperimentale, con la possibilità di estendere l’installazione anche ad altre zone della città, nel tratto a valle del fiume Savio.

